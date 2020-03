Cuatro looks con vestidos florales para triunfar esta primavera

Los vestidos largos con estampado floral nos gustan tanto que esta temporada nos los vuelven a poner en bandeja. Han aterrizado en los desfiles de Giambattista Valli y de Nina Ricci, las tiendas como Mango, H&M o Stradivarius no se han quedado atrás y nosotras tampoco vamos a poder resistirnos a esta tendencia. Nos encantan sus aires boho, gracias a su estampado floral son la alegría de la huerta y además, sientan bien a todo tipo de siluetas. ¿Qué más les podemos pedir?

Estos vestidos son muy versátiles porque puedes llevarlos en los meses más fríos con botas cowboy y en verano, con sandalias. Además, podrás ponértelos para un look de día y para ocasiones más especiales con una sandalia de tacón y una cartera de mano. Los hay de distintos cortes: largos hasta los pies o de corte midi, con las mangas abullonadas y con escotes asimétricos. Ya no tienes excusa para no hacerte al menos con uno, te prometemos que no te arrepentirás.

Nosotras te hemos intentado hacer la vida un poquito más fácil, preparándote cuatro estilismos con vestidos largos para que te los puedas poner en cuanto salgan los primeros rayos de sol.

¡Luego nos cuentas qué te han parecido!

Look 1 : Vestido + sandalias

Este vestido floral de C&A con escote en forma de triángulo invertido es perfecto para aquellas que quieran marcar silueta gracias a su cuerpo de nido de abeja entallado. Súmale una biker de ante en color beige de H&M.

Dale un chute de color con el bolso de mano rosa metalizado de Cuerokas. Combínalo con unas sandalias de tacón kitty de Mango y así este outfit te servirá para alguna ocasión en la que tengas que ir un poco más arreglada. Por último, dale un toque chic al look con los pendientes de Laura Clob.

Look 2: Vestido + botas de tacón

Para este estilismo te proponemos un vestido de flores de Stradivarius (Precio: 29,99 euros) con lazada en el cuello. Dale un toque hippie con la cazadora vaquera pintada a mano de Lola Guarch (Precio: 129 euros) y con las botas de tacón de flecos, de Cambili (Precio: 119,50 euros).

Completa el look con los pendientes más salvajes en forma de serpiente, de Bettisima (Precio: 25 euros). No te olvides de llevar un bolso cómodo en el que te quepa todo lo necesario, este de Biba es perfecto porque también lo podrás llevar como un bolso de mano.

Look 3: Vestido de flores + bailarinas

¿Habéis visto esta monería de vestido de flores de H&M? Es tipo wrap y tiene las mangas con un poco de volumen para aquellas que quieran presumir de hombros. ¡Lo tiene todo! Haz un guiño a la época victoriana con el chaleco de traje en color salmón de Mango. Deja los tacones a un lado y apuesta por las bailarinas de piel en color nude, de Quiero unas Bobo's. ¡Irás comodísima!

Contribuye con el medio ambiente y hazte ya con este bolso de yute sostenible de The Atypical Project. ¿Lo mejor? Es personalizable y podrás ponerle la frase que más te identifique. Si quieres ir a juego con la primavera, que mejor forma que con los pendientes en forma de flor de Pizpireta.

Look 4: vestido de flores + mules

Este vestido de Mango con escote asimétrico, os va a enamorar. Y no es para menos. Además del escote tan bonito que tiene, su bajo asimétrico no nos puede gustar más. Si quieres marcar la zona de la cintura, opta por el cinturón de Monaur de piel con hebilla de serpiente.

Escoge las mules de piel con detalles de tachuelas en color naranja, de Vaïra. Están realizadas en piel en España y no pueden ser más cómodas. No te olvides de llevar el bolso de flecos de Oliviana Bags. ¿Lo mejor? Combina con todo y podrás llevarlo de día o de noche. Para esta ocasión, apuesta por unos pendientes en tonos dorados con piedras azules, de Sanuke.

Esperemos que os hayan gustado estos outfits tanto como a nosotras.