Fantasía es que SHEIN abra una tienda permanente en España en verano y que sea en uno de los chiringuitos con más postureo de Ibiza

Si ya teníamos ganas de verano, ¡más aún desde que sabemos que SHEIN, una de nuestras tiendas favoritas, iba a abrir una nueva pop up en Ibiza desde mayo a octubre! Eso sí que es una fantasía y no tener envíos gratis de por vida en glovo, amigas. Pues resulta que SHEIN, que tiene a España como uno de sus mercados clave y la prueba está en las tiendas efímeras que abrieron en Madrid y Barcelona, quiere vestir a la gente más cool de Ibiza.