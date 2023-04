El clon del top mariposa de lujo de Cristina Pedroche está en SHEIN

¡Vaya lookazo dosmilero se acaba de marcar Cristina Pedroche! Samsung Electronics Co, Ltd. ha presentado su nueva y amplia gama de televisores y barras de sonido en un evento en Madrid y ha contado con Cristina Pedroche como embajadora. En su sexto mes de embarazo, la presentadora está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Y, ojo, que nos ha dejado sin palabras con su total look de Bluemarine.