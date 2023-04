Mira que nos gustó el vestido de crochet de María Pombo, pero en H&M hay uno de ganchillo que está pensado para ser la reina del chiringuito

María Pombo ha estrenado un minivestido de crochet de Mango y, como si fuera por arte de magia, en unas pocas horas se ha agotado. Aunque oficialmente no ha arrancado la época de playa, la influencer ha disfrutado de la primera escapada a la costa de Almería con su familia y, claro, los looks playeros y que nos servirán de inspiración para cuando vayamos al chiringuito estaban más que asegurados. Eso sí, lo que no sabíamos es que a estas alturas nos íbamos a quedar sin él. ¡Es todavía abril! Ojito, pero en H&M hemos encontrado otro vestido de ganchillo que superará las expectativas de lo que consideras un look para ser la reina del chiringuito.