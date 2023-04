Los zuecos de Mango MUY ATREVIDOS que Violeta Mangriñán combina con faldas vaqueras largas para marcarse un lookazo

Los zuecos se han convertido en el calzado perfecto del entretiempo (con permiso de los mocasines). Hace un par de veranos empezaron a hacerse populares los de la firma Fabrizio Viti que, si eres tan curiosa como nosotras y te pasas horas mirando Instagram, seguro que ya los has visto porque sus margaritas los han hecho inconfundibles. De hecho, se hicieron tan populares que algunas influencers como María Bernad o Blanca Miró los usaron incluso en invierno con calcetines, pero lo cierto es que ahora están por todos lados. No hay influencer que no los haya lucido y Violeta Mangriñán, que sigue al dedillo las tendencias, era imposible que no tuviera un par de zuecos en su armario. Pero, ojo, que los suyos se llevan la palma en cuanto a originalidad.