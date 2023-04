El bañador cut out efecto WOW de Alba Díaz es lo que queremos para derrochar estilo en la playa

Por muchos bañadores y bikinis que haya en nuestro armario nunca son suficientes, ¿verdad? No eres la primera ni la última que, en cuanto empieza el buen tiempo, se le pasa por la cabeza la promesa de “este año no me voy a comprar ningún bañador ni ningún bikini, con los que tengo del año pasado me conformo”. Sin embargo, en cuanto abrimos Instagram y empezamos a ver los looks de las influencers y echamos un vistazo a las tiendas online y físicas, nuestra fuerza de voluntad se viene abajo y caemos en la tentación.