¿Gafas de sol sostenibles y con estilo? Ficha la nueva colección de Parafina

¿Un ejemplo? Las gafas de sol de Parafina y su nueva colección “A trip to Wonder”, que estará disponible a partir del 1 de marzo. Y es que, las gafas de sol no son solo un accesorio que completa nuestro look. También protegen nuestros ojos del impacto del sol para cuidar nuestra salud ocular y, en el caso de los nuevos modelos de Parafina, contribuyen con nuestra misión de cuidar el planeta.