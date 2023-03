El vestido de invitada perfecta de Tamara Falcó para las bodas de primavera tiene truco

Tamara Falcó ha sido uno de los grandes descubrimientos de los últimos años. Tras su paso por MasterChef Celebrity, la simpatía por la marquesa de Griñón subió como la espuma, tanto o más que sus seguidores y likes en Instagram, donde presume de estilo y buen gusto a la hora de vestir. Aunque no vamos a negar que si en España hay una reina de corazones (y del estilo) esa es Isabel Preylsler, Tamara Falcó le va pisando los talones. La hija de la socialité y del fallecido marqués de Griñón, marquesado que ya ha heredado, es el nuevo icono de estilo y, como tal, no hay día que no inspire con alguna de las prendas que luce.