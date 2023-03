Anna F. Padilla, por tu top de H&M estamos en shock: ¡no lo hay más bonito!

Los tops llamativos son la nueva obsesión de Instagram, ¿o más bien los tops con flores en relieve? Desde la pasada primavera no hay firma que no haya incluido un top así: Zara, Bershka... Y en la primavera de 2023 H&M también se ha sumado a esta tendencia que ha conquistado ya a Anna Padilla. La influencer ha estrenado un top negro que es el nuevo objeto de deseo, hasta tal punto que se ha agotado. Sí, amiga, como lo lees. Hace apenas unos días que hemos estrenado estación y ya no hay rastro de él en la web de la firma.