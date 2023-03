Aunque los tops nos encantan, el body de encaje de Susana Molina, de Tezenis, nos ha robado el 'cuore'

Hay combinaciones infalibles que siempre merece la pena tener en el radar; vestidos midi con botas cowboy, pantalón ancho con americana y también los jeans con bodies, al más puro estilo de Susana Molina. ,Hay días que, por mucho que busquemos inspiración para crear looks, no la encontramos. ¿Y qué hacemos? A priori es un drama pero coordinar un pantalón vaquero con body no solo es una apuesta segura: ¡es una fórmula ganadora!