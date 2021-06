Las 10 zapatillas con las que pisar sobre seguro este verano

La moda urbana requiere cambios en cuanto a comodidad se refiere. Sin embargo, la comodidad nunca ha estado reñida con el estilo y de ahí que las zapatillas deportivas hayan dado un giro de 180º en los últimos años. Modelos como Gigi Hadid, Irina Shayk o las cantantes Jennifer Lopez y Lady Gaga siempre apuestan por diseños vanguardistas que en ocasiones se han atrevido a lucir con trajes de chaqueta.

Porque la moda está en constante evolución al igual que la sociedad. Las grandes ciudades se han convertido en un reflejo de ese cambio que la industria ha experimentado y poco a poco las zapatillas deportivas se han abierto paso en el mundo de la alta costura. Armani, Prada, DKNY, Chanel...etc., no hay firma 'deluxe' que no se haya dado cuenta de que el diablo puede que vista de Prada pero también quiere presumir de pisadas fashion que no le hagan tener que subirse a incómodos tacones infinitos (bonitos, pero un tanto molestos).

Ahora que llega la época estival, estamos seguras de que las sandalias se han hecho con tu zapatero, pero aún hay hueco para deportivas que podrás combinar de cientos de maneras diferentes. He aquí una selección de las mejores.

¿Cómo combinarlas?

Elige las más minimalistas para poner el toque final a estilismos que brillen por su originalidad. Camisetas asimétricas y faldas con brillos son las perfectas aliadas de las Converse con caña alta. Para La noche intenta recurrir a modelos joya o con un punto 'arty' o estampados 'print animal'.

Pura tendencia

Ha sido Puma quien ha presentado su primera campaña con la cantante Dua Lipa y la verdad es que nos ha encantado. Fotografiada por Mario Sorrenti, la cantante y embajadora de Puma aparece con las nuevas zapatillas MAYZE, el último lanzamiento de la marca, que acompaña con dos atrevidos y vanguardistas looks.

Lo que está claro es que estas zapatillas ha sido diseñadas para convertirse en el centro de atención, tanto dentro como fuera del escenario. En la campaña vemos cómo Dua Lipa las lleva en el backstage con un espectacular look que incluye una chaqueta de chándal Puma T7, una parte superior de bikini y una camiseta de red.

El diseño de este nuevo modelo es un mix de zapatillas de archivo de Puma con otros clásicos contemporáneos de la marca. Las MAYZE presentan una entre suela apilada con una construcción estilo derby, una pieza de TPU en el talón y una parte superior de cuero.