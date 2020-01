Asturias

Pensarás que por qué cerramos esta lista con Asturias, pero hay razones de peso para hacerlo: la primera, porque no todo el mundo puede permitirse viajar a 5 000 kilómetros de distancia; lo segundo, su belleza única y su gastronomía, que llevan algunos año viviendo en segundo plano bajo el paraguas mediático de Galicia y País Vasco, que son también preciosas pero no tiene nada que envidiarles Asturias; y lo tercero, porque el New York Times ha incluido a la región española en uno de los 52 destinos a visitar en 2020. ¿Necesitas más motivos?