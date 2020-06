'Cinema Paradiso', el 26 de junio

'The one and only Ivan' de Disney, el 21 de agosto

En una cinta que mezcla acción real con animación, conoceremos al gorila Iván, que está acostumbrado a vivir en la ciudad entre las paredes de un centro comercial junto a las elefantes Stella y Ruby, y Bob, un perro callejero, y ha olvidado sus días en la jungla. Le veremos intentar recuperar su pasado, y seguro que nos emocionará.

Está basada en la novela infantil 'The One and Only Ivan' de Katherine Applegate.