Jude Law como Pío XIII en 'The Young Pope'

Ahora que están de moda las historias sobre las relaciones de pareja gracias al éxito de ‘Historia de un matrimonio’, la película producida por Netflix y protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, no puedes perderte 'State of the Union, serie contemporánea del catálogo de HBO. El formato, con capítulos de 10 minutos de duración, la hace todavía más atractiva.

Los protagonistas de 'Flight of the Chonchords'

No todo van a ser series relativamente contemporáneas en esta lista. Por eso te recomendamos ‘Flight of the Conchords’, una de las comedias de culto del catálogo de HBO. Apenas tiene dos temporadas, por lo que te la ventilarás en un visto y no visto, y así podrás juzgar si te gusta tanto como a su banda de fieles. Flight of the Conchords' cuentas la aventura norteamericana al frente de su banda de rock de dos neozelandeses.