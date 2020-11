Botín de estilo militar de Hemera Studios a la venta en Aliexpress. (Precio: desde 20 euros)

Botas de lluvia Hunter a la venta en Aliexpress. (Precio: 41 euros)

Las botas de agua Hunters Originales de caña alta son un must have del otoño. Con su resistencia y look atemporal, siempre son útiles como fondo de armario. Si este producto tiene un precio habitual de 130€, durante el 11.11 de AliExpress Plaza podrás conseguirlas ¡Por 41€! usando el cupón HUNTERS40. Además con todas las garantías al comprar desde España.