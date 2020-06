Conoce el programa de actividades que propone la ONG Apoyo Positivo

Cazadora Oversize de Levi's Pride (Precio: 130 euros)

La icónica cazadora de la marca desde 1967 se ha teñido con los colores de la bandera del orgullo transgénero y luce el bordado "Use Your Voice!" en la espalda. Ese es el lema que lleva toda la colección Pride 2020 que se ha lanzado, para ensalzar la idea de la autoexpresión personal, destacando la defensa de la igualdad y la inclusión.



El 100 % de los beneficios netos de la colección Pride 2020 de Levi's® se destinarán a OutRight Action International.

Además, Levi’s® colabora este año con la asociación It Gets Better España, quienes trabajan para erradicar el acoso escolar y promover la diversidad en las aulas con mensajes inspiradores dirigidos a jóvenes y adolescentes LGBTIQ+. Se desarrolla principalmente en el ámbito de Internet, a través de las redes sociales, hábitat natural para jóvenes y adolescentes, y una vía de comunicación segura y directa para llevar su mensaje a quienes más lo pueden necesitar. La tarea fundamental es conectar a través de las redes sociales a jóvenes y adolescentes con personas que actúan como referentes,