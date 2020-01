Sofía Vergara

El armario de la actriz Reese Witherspoon bien se confundiría con el de su personaje en 'Big little lies' o en la película 'Una rubia muy legal' porque en su mayor parte está compuesto por vestidos cortos de estilo tradicional ya sean con estampados florales o tonos pastel como protagonistas.

Jennifer Aniston

Puede que no te hubieras dado cuenta pero la eterna Rachel de 'Friends' lleva años apostando por distintas versiones del 'little black dress' en sus apariciones públicas. ¿Casualidad? No lo creemos...