Blake Lively

Después de verla bellísima como Sharon Tate en la última de Tarantino, sorprende todavía más la imagen de Margot Robbie como la reina Isabel I en la película ‘María, reina de Escocia’. Es tal el cambio que es imposible reconocerla si no has leído antes quién es.

Cate Blanchett

Impresionante el cambio de Cate Blanchett para meterse en la piel de Jude Quinn, un personaje inspirado en David Bowie que es el prota de la película I´m not there. No lo ganó, pero estuvo nominada al Oscar por él. Sí ganó, en cambio el Globo de Oro.