Priyanka Chopra estaba promocionando su nueva película de Bollywood, 'The Sky Is Pink', en Mumbai, India, el 24 de septiembre, con un hermoso vestido midi amarillo firmado por Christian Siriano conjuntado con un par de zapatos blancos Jimmy Choo .

Priyanka Chopra con sari de seda de Sabyasachi Mukherjee (Instagram: @PriyankaChopra)

Priyanka Chopra promocionó su nuevo proyectó 'The Sky Is Pink' el 24 de septiembre con sari de seda y joyas, todo el look está firmado por Sabyasachi Mukherjee.