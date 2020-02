Los momentazos de los premios Oscar 2020.

POR stilo.es

El 'photoboom' de Timothée Chalamet a Margot Robbie

Timothée Chalamet no solo nos conquistó con su look de Prada que, como es habitual en él se salía de lo corriente, también lo hizo por la forma en la que se coló en el encuadre de las fotos de Margot Robbie mientras posaba sobre la alfombra roja. Un gesto que la actriz no solo se tomó con la mejor de las sonrisas sino que nos dejó una de las muestras de cariño más sonadas de la noche, además de uno de los momentos más divertidos.