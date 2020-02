Adele y Jennifer Lawrence de fiesta

Historias de las fiestas más alocadas de las celebrities.

La princesa Beatriz cortando la cara a Ed Sheeran

Ya es cuanto menos curioso imaginarse en la misma fiesta a la princesa Beatriz y a Ed Sheeran, todo un caballero de la Orden Británica por cierto -como para que digan que los tiempos no han cambiado…-. Pero es todavía más increíble pensar que la miembro de la realeza le cortara la cara con una espada. No quiso dar detalles de ello el cantante al ser preguntado en The Graham Norton Show, pero tampoco pudo negarlo. "No puedo hablar de eso", bromeó Sheeran . "¡No sé qué pasará si lo hago!". Ya sabéis chicas, nada de fiestas con espadas, por favor.