Demi Lovato

Katy Perry

Al estilo Brad Pitt, Katy Perry se quedó con todo el mundo, fans y prensa incluida, cuando en 2015 reconoció estar "muy metida en Tinder, así que no tengo mucho tiempo". Nunca se supo más de aquello y, aunque ahora parece difícil que lo use en caso de ser cierto puesto que está prometida con Orlando Bloom, no parece tan descabellado que tuviera dicho perfil. ¿Por qué no?