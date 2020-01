Seann Penn y Madonna

Las celebrities que fueron pareja aunque muchos no lo recuerden.

POR stilo.es

Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr

En 1984, durante el rodaje de la película ‘Firstborn’, Sarah Jessica Parker y Robert Downie Jr se conocieron. Pronto comenzó un noviazgo mediático de estos dos actores cuya carrera todavía no había llegado a zénit, pero ya eran lo suficientemente conocidos. Desgraciadamente, no debió ser una relación fácil, sobre todo para la protagonista de ‘Sexo en Nueva York’, que no pudo soportar que su pareja en aquella época no pusiera de su parte para tratar las adicciones que le atormentaron durante una etapa grande de su vida. Separaron sus caminos en 1991.