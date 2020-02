Miley Cyrus

Drew Barrimore

Drew Barrymore, mayor que la mayoría de las mujeres de esta lista, fue de las primeras en referirse a su bisexualidad. Lo hizo en 2003, en una charla con Contact Music: "¿Me atraen sexualmente las mujeres? Pues sí, me atraen. Sin duda. Siempre me he considerado bisexual", dijo en aquella entrevista.