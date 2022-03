Leggings en tono coral con talle alto de AMAZON FASHION

Top deportivo caqui de pata de gallo

La sujeción es baja y no lleva aros, así que si te apetece tenerlo y tu pecho es grande, deberás ponerte debajo el sujetador deportivo. Eso sí, lleva banda inferior elástica para que se quede en su sitio si levantas los brazos. La marca es South Beach Plus, lo venden en ASOS. Nos encanta porque el escote cuadrado es muy original y no lleva cierre atrás, lo cual es fundamental para no clavártelo cuando estés tumbada boca arriba haciendo ejercicios.