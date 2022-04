Secador con tecnología de iones y revestimiento cerámico anti-frizz y anti-electricidad estática

Ayudan a mantener la hidratación correcta y evitan que la fricción forme frizz

POR stilo.es

Duerme sobre almohada con funda de seda anti-frizz

SLIP Slipsilk es una funda de almohada rectangular (51 x 76 cm) realizada con seda de mora de la más alta calidad (6A) de 22 momme de grosor. Dormir sobre ella tiene muchos beneficios sobre la piel (no marca las arrugas ni deshidrata la piel) pero, sobre todo, sobre el cabello. Conviene mucho a las melenas que tienden a secarse y encresparse. Al no haber fricción, la fibra no pierde los aceites naturales y no se frotan unos mechones contra otros, evitando enredos, roturas y generación de electricidad estática. La puedes comprar en Sephora en varios colores, por 97,99 € o en Lookfantastic (también en varios colores) por 74,45 €.