Cajonera de metacrilato pequeña pero con cajones de gran capacidad

Transparentes, de material resistente y con diferentes opciones de almacenaje, harán de tu baño un espacio digno de la mismísima Marie Kondo.

POR stilo.es

Es el conocido como 'Lazy Susan' y resulta súper útil porque está todo a la vista y al alcance de la mano. Los estantes son regulables en altura, incluso algunos puedes no ponerlos para tener diferentes opciones de altura en el mismo organizador. Su única pega es que los productos no están a salvo del polvo.

Mini manta para reunir los lápices de maquillaje

THE BRUSH TOOLS Makeup Pencil Organizer te encantará si el formato lápiz es tu favorito y tienes muchos para labios, eyeliner, cejas, etc y nunca te caben todos juntos en el mismo sitio. En esta mini manta puedes meter 19 (y alguno más), de donde no se moverán y podrás tenerlos todos de un vistazo para elegir. Enrollada ocupa muy poco espacio.