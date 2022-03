Cool Water Eau de Toilette de DAVIDOFF

DIESEL Only The Brave Eau de Toilette

DIESEL Only The Brave Eau de Toilette no es una fragancia cualquiera. Diferente, original, es un oriental amaderado creado por Alienor Massenet, Olivier Polge y Pierre Wargnye en 2009, donde la salida supone un aroma fresco y frutal (con limón, cilantro y mandarina) pero que, según se va asentado, torna más intenso y cálido gracias a toques de violeta, cedro y romero, dejando una estela enigmática de ámbar y labdanum.