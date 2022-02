Como si estuvieras dentro de un baño de burbujas

Elige el tuyo entre estos tan poco conocidos pero tan fantásticos

POR stilo.es

Teint de Neige Eau de Toilette de LORENZO VILLORESI es también unisex y huele, de forma suave y elegante, a un frasco de polvos de talco. Sus notas son rosas, ylang-ylang y jazmín, además de haba tonka con heliotropo y almizcle. Un clásico que no deja de venderse, a pesar de su precio alto. Es una joyita de la perfumería.

CLEAN Fresh Laundry simula el aroma que tendría la ropa recién lavada, cuando ya no tiene rastro de humedad y todavía huele a jabón y suavizante. ¿Cómo? Mediante una combinación de notas cítricas como la naranja brasileña, la lima mexicana, hierba fresca cortada, notas florales como los pétalos de Rosa y el jazmín de noche y notas de Heliotrope y almizcle de Madera.

Olor a piel limpia

Glow by JLO es, efectivamente, el perfume de Jennifer Lopez, el primero que sacó al mercado hace más de diez años. Lleva rosa, ámbar, madera de sándalo, pomelo, flor de azahar, jazmín y vainilla y, aunque a priori no imagines un olor demasiado limpio, sino más bien goloso, es una mezcla que da como resultado el aroma de la piel pasada por jabón. Una delicia de la que ya no se habla pero que, en su momento, tuvo mucho éxito. Lo hemos encontrado en Amazon.