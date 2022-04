Encuentra el tuyo y pon a salvo esa zona tan delicada

Contorno de ojos con protección alta sin color

BE+ Skin Protect Antiedad Contorno de ojos SPF 30 es ideal para pieles sensibles, reactivas y atópicas. Previene el fotoenvejecimiento y la aparición de arrugas provocado por el sol y por la polución. No lleva color y no se debe aplicar en el párpado superior. Puedes comprarlo en Promofarma por 12,60 €.