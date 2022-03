¡NUEVO! Acondicionador sin aclarado pro-sostenibilidad en el contenido y el envase

Para ahorrar litros y litros de agua y dejar el pelo suave y brillante, sin rastro de encrespamiento

Esta novedad de Garnier ORIGINAL REMEDIES forma parte de una línea de acondicionadores sin aclarado con ingredientes de fuentes sostenibles y que tienen un envase en el que se ha reducido un 75% de plástico gracias al tubo hecho de cartón. Este de coco y aloe vera es para cabello normal pero hay para todas las necesidades. Con un tubo, se ahorran 100 litros de agua caliente. Merece la pena porque, aunque no se aclara, si se usa siguiendo las instrucciones, deja el pelo nutrido, sin efecto graso y fácil de desenredar de raíces a puntas.

Acondicionador sin aclarado con acción reparadora para pelo castigado

MOROCCANOIL All in one leave-in Conditioner es un producto que acondiciona, ayuda a desenredar, repara, hidrata de manera inmediata y protege el cabello de roturas y daños térmicos al mismo tiempo que nutre y suaviza el cabello hasta 72 horas. Con aceite de argán rico en antioxidantes, aminoácidos puros para aumentar la fuerza, una mezcla nutritiva de super alimentos y azúcares de origen natural que actúan como un escudo contra la deshidratación.