En ellos encontrarás muchas claves para apuntalar los cuatro pilares vitales que recomienda la OMS: Buena nutrición, ejercicio físico diario, suficiente descanso y correcto manejo del estrés.

POR stilo.es

1. PARA APRENDER A COMER, DE UNA VEZ POR TODAS: Hacer dieta engorda (Gabriela Uriarte, Editorial Vergara, 2021)

Gabriela Uriarte es graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Navarra, coach nutricional y especialista en tratamiento de sobrepeso y obesidad. En sus publicaciones de Instagram puedes encontrar a diario argumentos cien por cien sentido común, que defiende siempre con mucho cariño, y en los que anima a los hábitos saludables y a las pautas de alimentación personalizadas y flexibles. Aunque el título pueda parecerte un oxímoron, no lo es. Desde su experiencia y, llevada por unos profundos conocimientos de la psico-nutrición, aclara por qué hay que olvidarse de las dietas, dar por finalizado el constante yo-yo y empezar a nutrir el cuerpo desde el objetivo de la salud y, por qué no, la gastronomía. Ayuda a planificar y a repartir en el día -y la semana- todas las comidas para que alimentarse de forma equilibrada no suponga un quebradero de cabeza y se convierta en un hábito de por vida.