Una buena afeitadora eléctrica

Para que renueve sus productos y gadgets de peinado, afeitado, cuidado de la piel...

POR stilo.es

Para los que quieren ir más allá del peine

FAYLEER Alisador de barba y mechones de pelo es una mezcla entre peine y plancha de pelo con seis niveles de temperatura (que llega a alcanzar 220º) y que podrá ajustar según sea el flequillo o la barba y su tipo de pelo. Le ayudará a domar los mechones rebeldes y la barba crecida. Tarda menos de un minuto en calentarse y es muy fácil de usar. No quema el pelo ni lo estropea y su revestimiento de cerámica hace que el pelo no coja electricidad estática. El cable gira 360 grados, lo que hace más fácil llegar atrás. No temas por él si no es muy experto, aunque hay que cogerlo con cuidado y siempre por el mango para no quemarse, si se lo deja encendido, a los 30 minutos sin usarse se apaga automáticamente.