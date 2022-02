Esterilla para hacer ejercicio en casa

Llévalos ¡ya! a tu gimnasio casero

POR stilo.es

Plataforma para ejercitar glúteos y piernas en casa

Esta plataforma de INNOVAGOODS SPORT FITNESS (modelo IG117209), se puede montar de diferentes maneras y, de ahí, hacer múltiples ejercicios. En lugar de tener unas gomas, puedes tener esto, que te ayuda a hacer mejor los ejercicios, de forma más controlada. No te preocupes por la altura, porque es ajustable, para que no te hagas daño en la espalda. Permite hacer muchos ejercicios para glúteos, piernas y brazos. Se monta y desmonta fácil y no ocupa nada. Ideal para tu gimnasio casero.