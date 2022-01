¡Nuestra favorita!

Aplícalas con el masaje adecuado y verás el buen resultado

Serum corporal en aceite, ¡un lujo a tu alcance!

El sérum Aromessence Svelt Body Refining Oil de DECLÉOR (ya has visto que no es una crema, es un aceite) es un mito de la estética corporal, usado en las mejores cabinas del mundo. Lleva aceite esencial de pomelo, de mejorana, de pachulí y de jojoba. No solo ayuda a deshinchar sino que deja la piel maravillosa.