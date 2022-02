Este dermaroller le encanta a los expertos en cuidado de la piel (y está ahora mismo con un descuento de 20 euros)

El dermaroller básico para empezar a experimentar

Este mesoroller SODACODA Dermaroller (16,95€) tiene agujas de titanio, concretamente 540 de 0,25 milímetros. La marca no es conocida pero cumple con los parámetros que exige la recomendación experta para uso doméstico. Con él puedes hacer un tratamiento puntual unos días antes de un evento o trabajar la piel de forma pautada a un ritmo de cinco días sí, cinco días no. Si notas gran irritación, deja la piel descansar unos días y, a partir de entonces, espacia su uso según lo vayas tolerando. En todo caso, un rodillo con esta longitud de agujas no busca conseguir grandes cambios, pero sí mejorar la absorción de los activos y un rejuvenecimiento a nivel global, sin prometer borrar grandes marcas o actuar, por ejemplo, en estrías u otras marcas corporales. Si te va bien, recuerda que a los tres meses hay que tirarlo y comprar uno nuevo.