Calendario de Adviento de Beautik 2021

Te servirán de minitallas para viajes, accesorios de belleza y otros productos de maquillaje durante todo el año, no dejes escapar la oportunidad de hacerte con un calendario de adviento de belleza barato

POR stilo.es

BEAUTIK Calendario de adviento 2021 (39,95€) Con 24 productos y accesorios de rostro, labios y uñas de marcas como Catrice, Essence, Sleek, Hask, OH K!, 7th Heaven, Gosh, Absolute NY, Skin Generics, etc.

Calendario de Adviento de Benefit 2021

BENEFIT COSMETICS The MORE, The Merrier Advent Calendar Kit (69,99€) 12 bestsellers en tamaño viaje y miniatura. Para pestañas, cejas, colorete, piel…