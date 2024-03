El sujetador reductor más buscado de Instagram está en Amazon

No es una queja, es una sencilla observación. Si tú entras a cualquier tienda de lencería, verás que hay muchas más opciones y mucho más bonitas en sujetadores para esas mujeres que buscan un efecto 'push up' o que quieren algo de relleno. Si tu caso es como el nuestro, que necesitamos todo lo contrario y lo que deseamos es un efecto reductor, olvídate de la tendencia del lucir el bra porque todo lo que encuentras es bastante normalito por no decir hasta feucho.