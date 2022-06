El sujetador reductor más buscado de Instagram está en Amazon

No es una queja, es una sencilla observación. Si tú entras a cualquier tienda de lencería, verás que hay muchas más opciones y mucho más bonitas en sujetadores para esas mujeres que buscan un efecto 'push up' o que quieren algo de relleno. Si tu caso es como el nuestro, que necesitamos todo lo contrario y lo que deseamos es un efecto reductor, olvídate de la tendencia del lucir el bra porque todo lo que encuentras es bastante normalito por no decir hasta feucho.

Ahora en verano la cosa es peor porque en muchos de esos casos lo que buscamos es que hagan un efecto reductor, pero a la vez que haga que parezcan firmes y sean cómodos y transpirables para llevar con todo. Menos mal que una de nuestras 'influencers' favoritas y nacionales Erea Louro, nos ha dado la clave. La gallega nunca ha ocultado su pecho de talla grande y no duda en compartir los sujetadores que usa reductores y que tan buen servicio le hacen.

Su nueva recomendación, que hizo subiendo una foto a su cuenta de Instagram, es un sujetador reductor de la firma Delimira. Una marca que solo vas a encontrar en Amazon y que es el modelo más vendido y valorado de su tienda online. Con 4,5 estrellas de las 5 máximas, la mayoría de las usuarias afirman que reduce y sienta bien, y aunque las mayores cuestiones son acerca de la talla, también es verdad que llevan una guía online de tallas que puede servir de mucha ayuda. El sujetador reductor de Amazon está hecho con 82% de poliamida, y 18% de elastano para ajustarse mejor y detalle importante, los tirantes son ajustables, acolchados y antideslizantes.

Nosotras te hemos puesto el ejemplo del modelo en color carne por si quieres disimular y que no se vea, pero si lo quieres, lo tienes en casi 30 colores y estampados para que lo luzcas por debajo de una camiseta o simplemente con una blazer por encima, 'look' que se llevó mucho esta primavera y que ya te avisamos que volverás a llevar en otoño.

Así que ya puedes presumir de ropa interior con el mismo estilazo y ganas que lo hacen las que usan push up y relleno, ya que todas tendréis el pecho más perfecto y deseado sin perder ni una pizca de la comodidad a la que estás acostumbrada.