Las tres prendas que te esperan ya en las rebajas

Estamos en esa época del año en la que queremos (y necesitamos) actualizar nuestro armario como sea. Es cierto que ya tenemos nuestros looks más navideños, el vestido de lentejuelas, los zapatos de terciopelo, la falda de strass... pero ahora llega el turno de apostar por esas prendas que nos pondremos cuando dejemos atrás las fiestas y empecemos con la rutina diaria.

Las rebajas están a la vuelta de la esquina, pero hay firmas que ya aplican importantes descuentos en sus prendas, quizá con el objetivo de incrementar sus ventas y, de paso, hacernos a nosotras un poco más felices.

Así que ya sabes, si tienes unos días libres estas fiestas, nada mejor que darte una vuelta por las tiendas en busca de esas prendas básicas que necesitas para el día a día y con las que empezar el 2023 a lo grande. Para que no te agobies, hemos seleccionado tres prendas que, ojo, ¡ya están rebajadas! y que encima son super tendencia. ¡Tu armario las está llamando!

Camisa con estampado animal, de Zara

Se ha convertido en una de las prendas esenciales del armario femenino. Y decimos esto porque este tipo de camisas combinan a la perfección tanto en los momentos más elegantes como en los más relajados. Este modelo de Zara es perfecto ya que puedes llevarlo tanto con una blazer, con jeans, con faldas midi e incluso con pantalones en corte palazzo. Un look 10.

Precio rebajado: 15,99 euros.

Cárdigan con botones oversize, de Mango

¿Quién no tiene uno en su armario cuando llega el frío? Los hay largos, por la cintura, estampados, básicos, en colores neutros o fantasía… Las opciones son infinitas pero, de lo que estamos seguras, es de que el cárdigan es una prenda multiusos que se puede combinar fácilmente sin necesidad de mucho tiempo o esfuerzo.

Este modelo oversize en color crudo de Mango nos encanta y sienta de maravilla con unos jeans, una camiseta y unas deportivas.

Precio rebajado: 19,99 euros

Leggings Efecto Piel Térmicos, de Calzedonia

Lo primero que debes saber es que favorecen a todas las siluetas y se adaptan perfectamente al cuerpo (además, al tener cintura alta, tienen efecto vientre plano). Los leggings resultan imprescindibles en nuestro armario, especialmente en invierno cuando hace mucho frío, y te los puedes poner en diferentes momentos del día. Huye de la idea de que solo son para hacer deporte e introdúcelos en tus looks más cómodos y prácticos.

Estos leggings térmicos de Calzedonia son un best seller de la marca y de los más vendidos desde hace un par de temporadas. ¿Por qué debes tener unos? Pues porque combinan la comodidad de esta prenda con la elegancia del tejido efecto piel, aportando un plus de sofisticación a tu look.

Precio rebajado: 19,55 euros.

¿A que lo tienes más claro? Estas prendas básicas componen el fondo de armario perfecto.