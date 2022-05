Los looks más ideales de Melissa Villarreal están en Amazon Fashion

A veces cuando vemos los looks de las it girls de Instagram pensamos que etiquetan prendas de firmas que no nos suenan de nada o que son súper caras. Pero te demostramos que sí hay cosas al tu alcance de la mano de la influencer Melissa Villarreal.

Y es que es tiempo de cambios de armario y, por qué no, de pecar en algún que otro capricho de tendencia. Aunque la primavera asole la península, seguimos en aquel periodo donde un día parece que el verano ha llegado para quedarse y al siguiente casi podríamos volver a abrigos y botas.

Con esto entramos en una verdadero problema donde escoger las prendas acertadas es una verdadera odisea, pero nosotras tenemos la clave para acertar: La última propuesta de Amazon Fashion en colaboración con Melissa Villarreal.

Una colección enfocada a la primavera / verano donde tendencia y versatilidad se unen en una fórmula única. La influencer propone combinaciones que te encantarán: ¿Te habías planteado alguna vez ponerte un vestido de corte romántico con zapatillas Converse? ¿Y un pantalón de punto con unas New Balance?

Así, la influencer ha escogido sus prendas y accesorios favoritos de diferentes marcas como Boss, New Balance o Levi’s. Y, con ellas, ha creado cinco looks de nueva temporada que son lo más (y que encontrarás en un solo clic). ¡Sigue leyendo porque más de uno te encantará!

Look 1: Estilo boho

El primero de los looks es una maravilla para la temporada de eventos y celebraciones, con un corte holgado y un escote de pico muy favorecedor. Con unas buenas sandalias serás la más sofisticada de la velada.

Look 2: Vestido vaquero

Sabemos que una tarde de shopping con amigas puede ser el mejor plan del día. Para ello, necesitas este lookazo denim compuesto por vestido vaquero de Levi’s, sandalias de cuña de DKNY y un bolso bandolera firmado por Love Moschino que es lo más.

Look 3: Comfy

Un total looks, súper en tendencia, compuesto por un dos piezas de The Drop junto a deportivas New Balance y bolso de hombro de JW PEI. Y tampoco faltan los accesorios de moda que, en esta propuesta, protagoniza un collar eslabones dorados ideal de WWWL.

Look 4: Style Street

¿Amante de la tendencia a todo color? Entonces ficha este look formado por top popeline de PINKO, jeans patchwork de Geagodelia, sandalias piel de HUGO y bolso de hombro de Calvin Klein. Lo más para el día a día que podemos vestir desde ya.

Look 5: Bohemio y versátil

Y, para cerrar un estilismo 'bohemio' de lo más sencillo y versátil. Todo gracias a un vestido fluido combinados con unas Converse.

Si te has enamorado de algún look (o de los cinco) te dejamos todas las prendas de Melissa para que te hagas con ellas.