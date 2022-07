Las 7 mejores compras que puedes hacer en los Plaza Days de AliExpress

Tienes que dejar de pensar en los Plaza Days de AliExpress como la mejor oportunidad del año para renovar tus gadgets tecnológicos, para empezar a considerarlos como el mejor momento para darle una vuelta a tu armario. Empieza a tener presente su sección de moda porque su oferta no tiene nada que envidiar al resto de sus categorías, y lo mejor de todo es que cada temporada se superan, renuevan y cambian. ¿Estás a punto de cerrar la maleta para estar vacaciones? Pues antes pásate por la web del gigante del ecommerce y llena tu equipaje con lo último en moda.

Nosotras te hemos hecho una selección de siete diseños que puedes ir pidiendo ya, con los descuentos de los Plaza Days, para poder llevártelos de vacaciones.

Vestido asimétrico con flores

Este diseño, que en los Plaza Days se queda con un precio menor a 15 euros, será tu mejor aliado para los eventos que tengas ya en la agenda para el mes de septiembre. En un mes y medio vuelven las BBC y tu vas a estar más que lista gracias a este diseño asimétrico, con una sola manga y un estampado ideal y sofisticado en verde botella.

Mono escote barco

Pero si te apetece más lucir pantalones, este mono es perfecto para ti. Ya sabes que el color azul navy tiene la categoría de elegante en su ADN y sumado a este sofisticado diseño solo necesitas encontrar unas sandalias de tono metalizado para hacer el 'look' de cualquier evento de esta temporada.

Sudadera con dibujo estilo japonés

Los Plaza Days de AliExpress son también una buena oportunidad para comprar los básicos que vas a usar esta temporada y las siguientes. Una sudadera es una de estas prendas, además, si veraneas en el norte podrás usarla ya. Este modelo nos ha encantado por su color morado y por su gracioso dibujo estilo Manga japonés.

Gafas de sol de madera

Aunque deberías llevar las gafas de sol para proteger tus ojos durante todo el año, lo cierto es que es en verano cuando más las lucimos. Si quieres renovar tu modelo, esta es tu oportunidad por precio y por diseño. Son ideales en madera de distintos tonos.

Sujetadores súper sexys en tono pastel

Para las que nos hemos aburrido ya de la ropa interior siempre del tono, negro, blanco o nude, llegan estos sujetadores, en fibra transparente y en color pastel, no pueden ser más sexys e ideales. Vienen en lote de tres, en vainilla, menta y rosa palo.

Traje de chaqueta en color verde

Porque es verdad que ahora te vas a ir de vacaciones y no te apetece nada pensar en 'looks' para la vuelta a la oficina. Pero lo cierto es que todo llega y en breve necesitas un traje nuevo de chaqueta y esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Bikini blanco con detalles metálicos

No puedes cerrar la maleta sin el bikini de la temporada. El blanco es el color que está arrasando en moda baño este verano 2022 y este modelo, con detalles en metal en el top y en la braga, es una monada. Además, este tono es el que más va a resaltar tu bonito bronceado.

Ahora que ya te has enterado de que en AliExpress puedes comprar las últimas tendencias, tienes que aprovechar sus Plaza Days sí o sí.