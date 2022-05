Las mejores camisas y camisetas a todo color de esta temporada

La temporada nueva ya está en nuestra casa y el armario tiene que ir pensando en cambiar. Como tenemos muchísimas ganas de dejar atrás el frío y comenzar a disfrutar del sol y el buen tiempo, hace ya semanas que nos estudiamos al detalle todas las tendencias que vamos a lucir en los próximos meses.

Pero por muchas tendencias que lleguen y otras que se vayan, lo cierto es que en el mundo de la moda hay fórmulas que siempre funcionan. Si estos meses la suma de tu blazer, tus vaqueros y tus zapatillas favoritas te ha regalado verdaderos lookazos, cuando a esta fórmula se le une una camiseta o camisa de colores, el resultado es éxito infinito.

Estas prendas van a ser el comodín para conseguir que tu estilo funcione. Si lo tuyo son los 'jeans', las camisetas son sus mejores amigas. O puede que seas una amante de las faldas, en ese caso las camisas encajan con casi todas.

Y es que estas básicos son y serán siempre, un imprescindible en cualquier armario. Por eso te traemos tres camisas y tres camisetas en tonos vivos con las que arrasarás está primavera.

Con bordado, de C&A

Blusa de tejido ligero con bordado calado en las mangas y pasacordón en el bajo. Muy suave e ideal para alegrar cualquier look de diario.

Ecovero Calavera, de IKSS

Esta camiseta de viscosa negra se distingue por su calavera y su fibra metálica para un toque rockero y brillante. Forma parte de la línea IKKS BETTER fabricada con viscosa Ecovero procedente de bosques gestionados de forma sostenible.

Azul intenso, de La Redoute

Nos chifla esta blusa de bordado suizo con el cuello un poco subido. Va a ser tu mejor amiga de la primavera gracias a su fácil combinación. Te va a quedar ideal con tus vaqueros favoritos, pero también con cualquier pantalón de vestir que uses. Su color cómplice, el camel, y si eres de las atrevidas, un morado igual de intenso que este azul.

Camiseta de rayas, de Levi's

En este diseño de la firma americana se juntas dos tendencias, una eterna y otra súper 'cool'. La primera es el estampado de rayas, no hay verano sin la camiseta con este estampado, pero en este modelo de Levi's se junta el color amarillo, uno de los tonos más 'trendy' del momento.

Con detalle de nudo, de C&A

Blusa de tejido ligero con detalle de nudo en el bajo. Hombros caídos y detalles de calado bordado. Con un vaquero en el mismo tono que las flores serás la mejor combinada.

Morada, de Naf Naf

No somos nosotras las que hemos designado el 'very peri' (un tipo de morado) como el color del 2022, ha sido Pantone, pero lo que te podemos decir es que, si no te gusta, esta primavera vas a tener un problema, ya que lo va a teñir todo, como esta camisa de la firma francesa estilo corsé.

'Cropped', de Lefties

Esta camiseta cortita e ideal, teñida en uno de los colores de la temporada, te va a costar menos que dos cañas con tus amigas. Seguro que con lo mucho que te la vas a poner, vas a pensar que es el dinero mejor invertido de la temporada.

Estilo 'overside', de Hekpeek

El estilo 'overside' ha sido una de las tendencias más comunes este invierno, en primavera la ropa holgada continúa en nuestros armarios y esta camiseta, ideal, es una buena prueba de ello. La tienes disponible en ocho colores y el rosa es nuestro favorito.

Naranja, de NA-KD

El naranja es uno de los colores que más vas a ver esta temporada. Este diseño de la firma holandesa no necesita nada, con tus vaqueros va a triunfar porque sus mangas, su estilo cruzado y la goma que se ajusta a la cadera, lo dicen todo.