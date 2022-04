Las botellas térmicas que no deben faltar en tu bolso ahora que llega el calorcito

Aunque no lo parezca, ya estamos en primavera. Las temperaturas aún no son propias de esta estación del año, aunque hay que decir que destaca por la inestabilidad meteorológica (y eso sí que se ha cumplido). En unas semanas comenzaremos a disfrutar de los primeros rayos de sol, de los mercurios superando los 20 grados… ¡y de las terracitas

Y con la llegada del calor (poco a poco) no hay que olvidar hidratarse: 2 litros al día, o lo que es lo mismo ocho vasos de agua. Una buena hidratación tiene efectos muy positivos en nuestro organismo: mejor aspecto de nuestra piel, mejor rendimiento en el gym, mejores digestiones y previene la aparición de cálculos renales.

Por ello, las botellas de agua térmicas (y reutilizables) son nuestras compañeras en el trabajo y en el gimnasio. No solo estaremos ahorrando dinerito, ya que no tendremos que estar comprando continuamente botellas en la máquina expendedora, sino que también cuidaremos el medio ambiente.

Hemos seleccionado los mejores cinco modelos, que caben en cualquier bolso, y con los que irás a la moda.

La botella más trendy

Esta botella de agua está fabricada en acero inoxidable, un material resistente a golpes y que mantiene el contenido libre de sabores y olores. ¿Por qué elegir acero inoxidable y no plástico? Porque es un material 100% libre de BPA, ftalatos y otras toxinas.

Mantienen las bebidas frías hasta 24 horas y el café o el té hasta 12 horas. El tapón con cierre hermético evita cualquier fuga, por lo que podrás transportarla en el bolso sin miedo a que se derrame. Las botellas de agua Closca están disponible en varios colores como verde amazonia, negro, rojo arizona o blanco. Y en dos capacidades: 450 o 600 mililitros.

De cristal

Puedes elegir entre 600 mililitros o 1 litro, para que puedas disfrutar de tus bebidas favoritos en cualquier lugar, tanto en actividades al aire libre como en casa. La boquilla es ancha para que puedas lavarla fácilmente.

La funda protectora de neopreno garantiza que se mantenga la temperatura, ya sean bebidas frías o calientes. Se puede utilizar para agua hirviendo (100 ℃) o bebidas frías (-20 ℃).

Fabricada en vidrio, no contiene BPA, por lo que es totalmente segura.

Cabe incluso en el bolsillo

La firma Mochic Cup nos presenta una botella de agua reutilizable, con un diseño muy delgado, que cabe en cualquier bolso y hasta en el bolsillo. Está fabricado en plástico Tritan, sin BPA, de alta calidad, y con revestimiento de silicona de grado alimenticio.

La capacidad de este modelo es de 380 mililitros y está disponible en varios colores como gris, blanco y rosa.

Plegable

Está hecho de resina de silicona de platino de grado alimenticio, que puede garantizar la seguridad, no es tóxico ni tiene sabor. Con una capacidad de 580 mililitros, tan solo pesa 210 gramos, para que lo puedas llevar en el bolso sin apenas notar nada de peso. Su diseño plegable y liviano ahorra el 50% del espacio.

La boquilla está a prueba de fugas y también se puede colgar en la mochila o en la bolsa del gimnasio, para llevar la botella de agua a cualquier parte. Mantiene tus bebidas fríaas hasta -40ºC y las calientes con una temperatura superior de -60ºC. Una opción que nos gusta, y mucho.

Hermética

Nuestra última opción está diseñada y fabricada en Alemania, de acero inoxidable 100% y resistente a la oxidación según la norma europea BS EN 10088. Cada botella está libre de BPA, ftalatos y toxinas.

Tus bebidas estarán frías durante 24 horas y calientes hasta 12 horas. Esta botella tiene una capacidad de 500 mililitros y un tamaño más que aceptable para llevar a la ofi o al gimnasio.

Con más de 1.400 valoraciones en Amazon, es todo un sí:

"La botella es de calidad, la he probado durante 24h completas con agua muy fría y apenas perdió temperatura, con líquido caliente no he probado aún pero estoy segura que también aguantará bastante", ha escrito una usuaria.

