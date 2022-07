La mejor crema solar para tu cara viene directa de Corea

Si lo piensas, nadie mejor que ellas. Es bien sabido que las mujeres asiáticas no toman el sol. Mientras que las latinas amamos el tono de piel bronceadito y a muchas les encanta pasarse horas tumbadas tomándolo, en Asia las pieles claras son sinónimo de belleza. De hecho, es muy común ver a las mujeres, cuando vienen a Europa protegiéndose de los rayos solares con paraguas y completamente tapadas para que no les den en ninguna parte de su cuerpo. Así que no es de extrañar que los mejores protectores solares lleguen directos desde Corea.

Lo cierto es que nosotras estamos más de acuerdo con las mujeres coreanas que con las amantes del bronceado. Y sabemos que el protector solar es el mejor aliado de nuestras rutinas de belleza. Previene arrugas, manchas y la aparición de pequeños defectos causados por la polución, el sol o el ambiente. Por eso, es imprescindible que contemos con uno bueno. Sobre todo, si tienes la piel sensible o con tendencia a hiperpigmentarse.

Son muchos los factores que tienes que tener en cuenta a la hora de escoger una crema solar para tu rostro. Elige aquellas que incluyan en sus fórmulas ingredientes antioxidantes que aporten luminosidad y te protejan de otro tipo de factores que puedan dañar el aspecto de tu dermis, como la polución o la luz azul.

Así que sabiendo ya lo que necesitamos y que en Corea hacen los mejores cosméticos del planeta, con millones de fans, nos hemos puesto a buscar el que se considera en Asia como el mejor protector solar para el rostro, y lo sabemos porque sus ventas así lo revelan. Se trata del 'I’M Pure Perfect Cica' de Suntique.

Es la crema perfecta si tu piel es delicada y a la mínima se enrojece ya que tienes que protegerla con productos específicos para ella. Este protector solar le va a venir muy bien: tiene un SPF 50+ y una fórmula pensada para pieles muy sensibles. Es hidratante, ligera y refrescante. En su fórmula encontrarás el poder calmante y regenerante de la centella asiática, así como galactomyces, rico en vitaminas, minerales y aminoácidos. Tiene filtro mineral y no contiene fragancias artificiales añadidas. Si tienes acné ponla en tu lista, le gustará mucho a tu piel.

Así que ahora ya sabes uno de los secretos que tienen las asiáticas para mantener, a pesar de pasar los veranos en Europa de excursión para seguir luciendo piel de porcelana.