Día del Libro: Estos son las novelas que recomienda Elísabet Benavent

Elísabet Benavent (también conocida como Beta Coqueta) es una de las escritoras más exitosas del panorama literario español. Es un hecho y las cifras le avalan: más de 3.000.000 millones de ejemplares vendidos entre todas sus publicaciones.

Aunque su saga más conocida es En los zapatos de Valeria (con adaptación en Netflix), también tiene otras que han enamorado a millones de lectoras: Mi elección, Silvia, Horizonte Martina… Ah, y ya tiene su próxima novela, Todas esas cosas que te diré mañana, que saldrá al mercado el próximo 12 de mayo y que ya puedes hacerte con ella en preventa. ¡La obra revelación de la temporada, seguro!

Y como Elísabet Benavent es una asidua a Instagram, dónde comparte cada una de sus lecturas, hemos fichado sus novelas favoritas ¡porque te van a encantar!

La escritora irlandesa Sally Rooney se ha convertido en toda una superventas. Novela que lanza al mercado, novela que se convierte en un auténtico éxito. ¿La clave? Su lenguaje actual e historias que a todas nos pueden pasar (y nos han ocurrido). Y Beta Coqueta no podía ser menos y se ha unido a la legión Rooney con su última obra: Dónde estás mundo bello, una historia de dos amigas que buscan el amor y la belleza ante un mundo más que incierto.

“No he podido parar hasta terminarlo. Brutal en todos los sentidos posibles. Una obra basada en hechos reales, ante la que me quito el sombrero”. Por su reseña, no nos queda duda de que es una de sus obras favoritas.

Los Divinos, de Laura Restrepo, es Premio Córdoba por la Paz - Antonio Gala de Narrativa 2018 y cuenta la historia de un crimen real que conmovió a una sociedad entera. No te chivamos nada más… que no queremos destriparte ni un solo detalle.

“Por favor, leed a Foenkinos”. Y si lo dice Beta Coqueta, le haremos caso. Hacia la belleza, de David Foenkinos pretende enamorar a los más de tres millones que cayeron rendidos a los pies de este autor con La delicadeza, que ganó el Premio Reunaudot con Charlotte.

Una historia que parte en la Academia de Bellas Artes de Lyon, pero que pronto se convertirá en un lugar obsoleto. Antoine Duris decide dejarlo todo para emprender una nueva aventura laboral, en el Museo de Orsay, donde conocerá a su jefa, que le hará tambalear todos sus cimientos. Comedia romántica que también ha enamorado a la crítica.

Un libro cuyo eje central son las nuevas masculinidades. “¿Qué tipo de hombres somos? ¿Qué identidad hemos construido sobre nuestros cuerpos?”, se pregunta este escritor, que además es influencer y activista LGTBIQ+. Elisabet Benavent lo leyó nada más salir a la venta… ¡y eso es muy buena señal! ¿Te animas?

Diarios amorosos es un libro reúne los diarios amorosos no censurados de Naïs Nin, Incesto y Fuego. Anaïs Nin Culmell, aunque bautizada con un nombre mucho más largo, Ángela Anaïs Juana Antolina Rosa Edelmira Nin Culmell, fue una escritora de novelas vanguardistas en el estilo surrealista francés.

