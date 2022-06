Las camisetas de Stranger Things x Lefties

¡Por fin se acabó la espera! Ha llegado el día que los incondicionales de Stranger Things llevaban casi tres años esperando: la cuarta temporada de la serie. Un estreno por todo lo alto que nos ha tenido tan emocionadas como nerviosas en los últimos días, ya que no somos pocos los que estamos deseando acabar la jornada laboral para llegar a casa, hacer palomitas y devorar los cinco episodios que podemos ver por el momento.

Lo que sabemos de esta ansiada temporada (que será la penúltima de la serie) es apenas una pincelada. La pandilla formada por Once, Myke, Will, Dustin, Lucas y Max se enfrentan por separado a una amenaza sobrenatural, presentando un espantoso misterio que si son capaces de resolver podría poner fin a los horrores que ha vivido su pueblo en los últimos tiempos.

Sin duda, un estreno que nos va a tener pegados a la televisión, aunque las incondicionales de Stranger Things no solo estamos de enhorabuena por esta esperadísima cuarta temporada, sino también porque Lefties, el hermano pequeño del gigante Inditex, nos sorprende con el lanzamiento de su nueva colección: Stranger Things x Lefties.

Se trata de una colección cápsula de camisetas con la serie del momento y sus personajes más entrañables como grandes protagonistas. ¡Una exclusiva colaboración para arrasar este verano y rendirse a la estética ochentera que está más de moda que nunca! Ya no tienes excusa para ver en tu tablet la serie del momento con tu personaje favorito estampado en tu camiseta.

Lefties nos ofrece en esta colaboración diseños originales, con estampados a todo color y diferentes diseños que incluyen a todos los miembros de la familia (también hay una colección infantil. ¿Nuestra preferida? Sin dudarlo la de manga tres cuarto y cuello redondo. Lo que no tenemos muy claro es con qué protagonista nos quedamos: Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max e incluso el terrible monstruo Demogorgon.