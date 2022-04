Bolsos de fiesta que parecen caros pero no lo son

Se acerca el veranito y ya sabemos lo que eso significa. Terrazas, comidas y cenas, y demás eventos con amigos al aire libre.

Es el momento de elegir los mejores looks para sorprender (y ser toda una influencer en las redes sociales). Y si algo no puede faltar, son los bolsos de fiesta. Porque, aunque parezcan muy pequeños, tienen el tamaño ideal para llevar lo imprescindible: móvil, algún labial para retocar el maquillaje, llaves y cartera.

¿Cuáles son los que más se llevan esta temporada? Lo tenemos claro. Los metalizados y de lentejuelas son un clásico que nunca debe faltar. Eso sí, también puedes innovar otros modelos más rompedores. Y para ahorrarte ese trabajo, hemos seleccionado los cinco bolsos que no deben faltar en tu fiesta… ¡y que tienen un precio increíble!

Valentino

Todo un clásico que no pasa de moda. Está disponible en dos colores: cipra y ecru, para que elijas el que más se adapta a tu look. ¡Un Valentino nunca falla!

Sfera

Si es de noche, nunca puede faltar un detalle en dorado... ¡y lo hemos encontrado! Este de la marca Sfera es ideal para todos los eventos que te esperan en los próximos meses. El interior está forrado y el asa de cordón también es dorado.

Parfois

Este también tiene asa de cadena en color dorado, pero es más sobrio, en color negro. Sin duda, perfecto para aquellos looks en los que no quieras añadir ningún complemento que quite protagonismo a las prendas.

Marco Tozzi

Ligeramente más grande que el modelo anterior, para quienes no se resisten a llevar en el bolso el cargador del móvil o la base para retocar el maquillaje durante la noche.

SXON

De toda la selección, es el más llamativo. Ideal para ocasiones especiales: ya sea una cena con tu chico o una boda.

