El bolso de paja, una de las grandes tendencias de la temporada

Es llegar el buen tiempo y parece que salen de nuestros armarios. Los materiales naturales y rústicos son súper tendencia en verano y llenan toda clase de prendas y accesorios de moda, y entre todos sus favoritos, como no, están los bolsos. Los capazos hechos de paja o rafia y los bolsos de crochet son un buen ejemplo. El secreto de su éxito es muy sencillo: son frescos, informales y también versátiles, ya que pueden resultar muy elegantes dependiendo del outfit con el que decidamos combinarlos. Esta temporada primavera-verano 2022 vas a encontrar los modelos clásicos y sencillos, pero también se tiñen de colores.

Para que no te pierdas entre tanto bolso, nosotros te hemos hecho una pequeña selección para que encuentres el accesorio perfecto. Ese modelo que no te vas a quitar en todo el verano, tu nuevo mejor amigo para todos y cada uno de los looks que lleves esta temporada. Toma nota.

Un clásico, de Adam Schmidt

Nunca pasan de moda, los capazos sencillos, hechos en paja con tiras largas para colgarlos del hombro son un básico que cada verano vuelve. Se trata de una apuesta segura, que siempre debes tener en tu armario.

Bolso redondo de rafia, de MaoXin Tec

Puede que este sea el bolso 24/7 que llevamos tanto tiempo buscando. Es perfecto para meter dentro una pequeña toalla y una crema de sol para pasar la mañana en la orilla del mar y luego, por la tarde, cuando llegue el terraceo, te quedará ideal con cualquier look que decidas

Esta idea de la firma de Inditex ha llamado nuestra atención porque nos encanta esta mezcla de tejidos. Es un bolso de mano, aunque también tiene una correa por si quieres cruzarlo o llevarlo al hombro, que combina la rafia y los detalles de efecto piel. Una monada.

Bandolera de Parfois

Si eres de las que siempre quiere llevar las manos libres, este bolso es perfecto para ellas. Este modelo va a ser tu mejor amigo de la temporada, elegante, sencillo y práctico no te lo vas a quitar en toda la temporada.

Bolso capazo, de Pedro del Hierro

Bolso tipo capazo de formato mediano realizado en rafia trenzada multicolor, ideal para cualquier look de este verano. Para mayor seguridad el bolso se cierra mediante cordones tubulares con efecto encerado. Interior forrado en tejido efecto lino con varios bolsillos para guardar todo lo necesario. Asas de mano forradas con trenzado artesanal.