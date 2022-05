Las razones por las que este aceite de pelo es el más vendido en Sephora (y en el mundo)

Estamos poniendo a punto nuestro cuerpo para el mejor momento del año, el verano. Una de las cosas que más tenemos que cuidar teniendo en cuenta el cloro, la sal y el sol que se avecinan es nuestro pelo. Ya sabes que muchos de los elementos que vienen con las vacaciones son sus peores enemigos para que esté brillante, suave y con fuerza. Si tu melena no está fuerte y bien nutrida, comenzará a encresparse como si hubieras metido los dedos en un enchufe en cuanto te acerques al agua, ya sea dulce o salada.

Si has probado con el mejor champú, el acondicionador del que te habló tu mejor amiga y la mascarilla más famosa del mercado y la cosa sigue sin funcionar, ha llegado el momento de introducir en tu neceser de belleza un producto al que no vas a poder resistirte, el aceite para el pelo. Y en Sephora tienen el más famoso, el aceite de Moroccanoil, todo un 'best seller' en el gigante de la belleza.

Este producto 'beauty' vive un verdadero 'boom' y el secreto de su éxito es bastante sencillo: proporciona un extra de brillo a la melena, ayuda a prevenir las puntas abierta y terminan con el encrespamiento. Estas son solo tres de las razones por las que no paran de venderse, ya que sus beneficios son interminables.

Pero ¿qué es lo que hace que sea este aceite de pelo en concreto el que arrasa en Sephora? Pues por lo que dicen las propias consumidoras es que su melena queda mucho más suave, manejable y con brillo. El aceite de Moroccanoil es rico en antioxidantes y vitaminas, su ingrediente principal es el aceite de argán, que se obtiene en Marruecos y que hidrata el pelo en profundidad. Lo puedes usar en seco o en mojado, para acondicionar el pelo o para peinarlo.

Uno de los trucos que recomiendan las expertas en cabello para sacarle todo el rendimiento a este aceite es mezclarlo con tu mascarilla capilar. Además, te va a durar muchos meses, ya que por menos de 40 euros te llevas un frasco de 100 ml y en su uso diario hay que aplicar muy poca cantidad.

Lo que podemos contarte es que si lo usan millones de mujeres en el mundo será porque funciona y que tienes que ir pensando en proteger tu cabello para los duros tiempos que le esperan con el verano.